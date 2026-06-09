Стример раскрыл измену девушки с двоюродным братом через камеру в кошачьем лотке

Стример Imnotkenneth заподозрил девушку в измене, но доказательство нашлось там, где он совсем не ожидал, — в кошачьем лотке. Умное устройство со встроенной камерой раскрыло личную драму, сообщает Dexerto.

Кеннет рассказал историю в ролике на YouTube, видео быстро разлетелось по соцсетям. Его девушка Каталина, тоже связанная со стримингом, в последнее время всё чаще уходила в ванную и подолгу созванивалась с кузеном за закрытой дверью.

Сначала это выглядело как обычные разговоры. Но однажды стример услышал фразы, которые заставили его насторожиться. Тогда он вспомнил: в ванной стоит дорогой кошачий лоток со встроенной камерой. Кеннет удалённо подключился к устройству и увидел то, после чего отношения уже было не спасти — девушка показывала себя кузену по FaceTime.

После этого он попросил у Каталины телефон, ушёл в комнату и заперся. Там проверил недавно удалённые сообщения, Snapchat и заметки. В переписках Кеннет нашёл откровенные фото и признания. Девушка, как утверждает стример, называла кузена идеальным парнем и писала, что отдаляется от нынешнего бойфренда.

Блогер заявил, что за два года отношений потратил на Каталину более 50 тысяч долларов. После находки он сразу разорвал отношения и выгнал девушку из дома.

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