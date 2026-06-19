Каждый седьмой осуждённый в 2025 году имел расстройства из-за наркотиков

Почти каждый седьмой осуждённый в местах лишения свободы в 2025 году имел диагнозы, связанные с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«В прошлом году практически каждый седьмой осуждённый в местах лишения свободы имел диагнозы, связанные с психическими и поведенческими расстройствами из-за употребления наркотиков», — сказал министр.

В связи с этим пенитенциарная система, по его словам, вынуждена организовывать наркологическую помощь. Преемственность диспансерного наблюдения за осуждёнными, не завершившими лечение, обеспечивается через информирование медучреждений об их освобождении. Сейчас в ведомстве корректируют правовую базу по порядку передачи таких сведений в органы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что психическое расстройство не всегда освобождает от уголовной ответственности, если в момент преступления человек был вменяем — понимал свои действия и мог ими руководить, пояснил юрист. Для этого назначают судебно-психиатрическую экспертизу. При доказанной невменяемости назначают принудительное лечение, а не наказание.