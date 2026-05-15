15 мая, 15:04

Юрист объяснил, когда напавшего с психическим расстройством могут посадить в тюрьму

Обложка © GigaChat / Life.ru

Наличие психического расстройства не всегда освобождает человека от уголовной ответственности за нападение, наказать преступника возможно, если в момент содеянного он был вменяем, то есть понимал, что делал, и мог руководить своими действиями, рассказал директор юридической компании Юрий Александров.

По его словам, для установления вменяемости почти всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза, от выводов которой и зависит, привлекут гражданина к ответственности или нет. При доказанной невменяемости суд может назначить не наказание, а принудительные меры медицинского характера.

Если напавший не признан недееспособным, требовать компенсацию можно только с него самого. Если же он признан недееспособным либо длительное время находился в состоянии, когда его родственники или учреждение должны были обратиться за признанием недееспособным, но не делали этого, то вред можно взыскать уже с них, резюмировал собеседник РИАМО.

Сломана челюсть: Отец рассказал Life.ru о состоянии семилетней девочки после нападения неадеквата

Напомним, ранее неизвестный напал с ножом на семилетнюю девочку на улице в Подмосковье. Мужчина оказался психбольным. По факту ЧП заведено дело о покушении на убийство.

Борис Эльфанд
