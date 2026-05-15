Мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку на улице в Подмосковье

В деревне Плесенское Наро-Фоминского округа на семилетнюю девочку напал прохожий с ножом. Ребёнка госпитализировали с порезами обеих щёк и уха. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что мужчину задержали.

«Полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе. Потерпевшая госпитализирована», — пишет Волк.

Полиция продолжает проверку обстоятельств инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Девочка и мужчина знакомы не были.

Ранее в Хабаровском крае суд приговорил родителей к 20 годам тюрьмы за убийство двухлетней дочери. Они запирали девочку в тесный короб, морили голодом и не ухаживали за ней. Ребёнок умер от истощения.