Семья убитого в Петербурге 9-летнего мальчика не поверила в исповедь педофила

Семья убитого в Петербурге девятилетнего мальчика назвала недавние заявления обвиняемого в расправе Петра Жилкина попыткой смягчить суровость неминуемого наказания. Об этом сообщил юрист потерпевших Никита Сорокин после выступления фигуранта дела из СИЗО.

Мужчина заявил журналистам, что раскаивается, не планировал убийство и хочет искупить вину. Он утверждал, что ребёнок сам попросился в машину, а произошедшее якобы стало случайностью. Представитель семьи погибшего считает, что новая версия связана с попыткой добиться более мягкого наказания.

«О том правильная или нет, я комментировать не буду. Но желание уйти на более мягкий состав преступления очевидно из того, что идёт отказ от прежних показаний. Присутствует информация о том, что не было умысла убивать и это случайность, которую не предвидел обвиняемый», — сказал Сорокин kp.ru.

Напомним, задержанный в Ленобласти Жилкин признал вину в убийстве мальчика, ему грозит пожизненный срок. Убийца мог предлагать несовершеннолетнему вступить в половую связь за вознаграждение. СК обнародовал запись допроса обвиняемого, суд заключил его под стражу. Сейчас следствие ищет других потерпевших от действий педофила.