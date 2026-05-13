«Шантажировал и требовал 500 тысяч»: Убийца 9-летнего Паши оправдывает себя угрозами ребёнка

В Санкт-Петербурге продолжается расследование громкого убийства девятилетнего мальчика Паши. Обвиняемый Пётр Жилкин в интервью 78.ru выдвинул шокирующую версию: по его словам, мальчик сам спровоцировал трагедию, шантажируя его.

Жилкин утверждает, что ребёнок требовал у него крупную сумму денег, угрожая заявить родственникам, что взрослый трогал его в интимных местах.

«Он начал просить деньги уже в больших количествах и предлагал поговорить с его дядей, с его мамой, что я ему буду должен», — рассказал мужчина.

Якобы он отдал мальчику все наличные, которые были при нём (около 15 тысяч рублей), но тот настаивал на сумме не менее полумиллиона.

Жилкин утверждает, что не планировал убийство, а хотел лишь обездвижить ребёнка: примотал руки к туловищу, заклеил рот и закинул в машину. Однако, когда понял, что Павел больше не подаёт признаков жизни, проверил пульс — было поздно. Обвиняемый настаивает на своей невиновности в умысле.

«Я не хотел, не планировал никогда ни его, ни чьего другого убийства», — указал он.