«Шантажировал и требовал 500 тысяч»: Убийца 9-летнего Паши оправдывает себя угрозами ребёнка
Убийца 9-летнего Паши из Петербурга заявил, что мальчик шантажировал его
Пётр Жилкин. Обложка © ТАСС / Юлия Стрелец
В Санкт-Петербурге продолжается расследование громкого убийства девятилетнего мальчика Паши. Обвиняемый Пётр Жилкин в интервью 78.ru выдвинул шокирующую версию: по его словам, мальчик сам спровоцировал трагедию, шантажируя его.
Жилкин утверждает, что ребёнок требовал у него крупную сумму денег, угрожая заявить родственникам, что взрослый трогал его в интимных местах.
«Он начал просить деньги уже в больших количествах и предлагал поговорить с его дядей, с его мамой, что я ему буду должен», — рассказал мужчина.
Якобы он отдал мальчику все наличные, которые были при нём (около 15 тысяч рублей), но тот настаивал на сумме не менее полумиллиона.
Жилкин утверждает, что не планировал убийство, а хотел лишь обездвижить ребёнка: примотал руки к туловищу, заклеил рот и закинул в машину. Однако, когда понял, что Павел больше не подаёт признаков жизни, проверил пульс — было поздно. Обвиняемый настаивает на своей невиновности в умысле.
«Я не хотел, не планировал никогда ни его, ни чьего другого убийства», — указал он.
Напомним, задержанный в Ленобласти мужчина признал вину в убийстве мальчика, ему грозит пожизненный срок. Life.ru опубликовал фото убийцы. Вероятно, он предлагал ребёнку интим за деньги. Позже СК показал видео допроса педофила, а суд арестовал его. Теперь СК разыскивает новых жертв Жилкина.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.