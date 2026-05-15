15 мая, 08:12

Дело о покушении на убийство завели по факту нападения на девочку в Подмосковье

В Наро-Фоминске возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» против мужчины, который с ножом набросился на семилетнего ребёнка. Ход расследования по факту нападенрия на ребёнка взяла под свой контроль городская прокуратура.

«Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемый задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время суд при участии представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изрезавший лицо девочке в Подмосковье оказался психбольным

Напомним, что всё случилось в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа. Там на семилетнюю девочку напал прохожий с ножом. Ребёнка госпитализировали с порезами обеих щёк и уха. Мужчину задержали. Со своей жертвой он знаком не был.

Наталья Афонина
