Изрезавший лицо девочке в Подмосковье оказался психбольным

Мужчина с ножом, набросившийся на семилетнюю девочку в деревне Плесенское Московской области, страдает, предположительно, психическим заболеванием. Сейчас с задержанным работает полиция. Об этом сообщает Mash.

Девочка шла со старшей сестрой в магазин. Незнакомец накинулся на них сзади. Старшая упала в кювет и начала звать на помощь. В это время мужчина успел ранить ножом младшую из сестёр и скрыться. Сейчас пострадавшая уже выписана из больницы. У неё порезано лицо, ей требуется психологическая помощь.

Как сообщалось, всё произошло в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа. Там на семилетнюю девочку напал прохожий с ножом. Ребёнка госпитализировали с порезами обеих щёк и уха. Мужчину задержали. Со своей жертвой он знаком не был.