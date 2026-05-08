День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 07:41

Петербуржец напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить её заступника

Задержан житель Петербурга, который пытался задушить свою спутницу и прохожего

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вечером 5 мая на улице Рылеева в центре Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который сначала душил свою спутницу, а затем напал на прохожего, вступившегося за девушку. По данным пресс-службы УВО по региону, около 21:20 недалеко от доходного дома Арнгольда у пары произошла ссора.

Задержан душитель из Петербурга. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Агрессор схватил женщину за шею и начал её душить. За неё заступился проходивший мимо мужчина, однако нападавший переключился на него: схватил за горло и ударил, отчего тот упал и сильно приложился головой об асфальт. Супруга пострадавшего немедленно обратилась в правоохранительные органы.

На место ЧП оперативно прибыл наряд Росгвардии. Буйного гражданина задержали и доставили в отдел полиции, а 39-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы и следами удушения на шее, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Один приходи, тоже одни придём: Петербуржцы устроили массовую драку с поножовщиной на Суворовском
Один приходи, тоже одни придём: Петербуржцы устроили массовую драку с поножовщиной на Суворовском

К слову, за апрель в Петербурге и Ленинградской области пропали без вести 299 человек. Большинство (199) удалось найти живыми. Однако, к сожалению, 24 человека погибли, а судьба 28 остаётся неизвестной.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar