3 мая, 09:24

Один приходи, тоже одни придём: Петербуржцы устроили массовую драку с поножовщиной на Суворовском

Обложка © Life.ru

Десять участников ночной потасовки в центре Санкт-Петербурга были задержаны полицией. Об этом сообщили в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, уточнив, что инцидент произошёл около полуночи 2 мая в сквере у дома 32 на Суворовском проспекте.

Информация о драке поступила в дежурную часть, после чего на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка задержали десять человек, участвовавших в конфликте.

«Причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами, каждый из которых позвал для разрешения спора свою подмогу. В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы», — говорится в публикации.

Все задержанные являются жителями Санкт-Петербурга. Их доставили в территориальные отделы полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на Владимирском проспекте в Петербурге случился ещё один конфликт с участием нескольких человек. Когда случайный прохожий попытался разнять дерущихся, в него выстрелили из сигнального пистолета — пострадавшего пришлось госпитализировать.

Юрий Лысенко
