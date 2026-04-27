В Сургуте произошла драка со стрельбой у кафе
Обложка © Telegram-канал «К-Информ»
В Сургуте произошла драка со стрельбой у Музкафе. По словам очевидцев, конфликт устроили посетители заведения.
Сначала участники потасовки выясняли отношения на кулаках. Затем один из них, предположительно, подошёл к автомобилю и достал травматический пистолет. После этого мужчина произвёл несколько выстрелов. Что именно стало причиной конфликта, пока не уточняется.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Территорию у заведения взяли под контроль правоохранители. Информации о пострадавших на момент публикации нет. Также пока не сообщалось о задержанных. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранителям предстоит выяснить, кто участвовал в драке и из какого оружия были произведены выстрелы.
