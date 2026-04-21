В Петербурге парень попытался разнять драку и получил пулю из пистолета

В Петербурге на Владимирском проспекте произошла драка. Когда участников потасовки попытался разнять случайный прохожий, то в него был произведён выстрел из сигнального пистолета, пострадавшего госпитализировали. О случившемся рассказали в пресс-службе местной полиции.

Драка в Петербурге.

«21-летний молодой человек попытался разнять драку между неизвестными и сам стал жертвой нападения – он был избит, после чего один из участников произвёл выстрел в его сторону из неустановленного устройства. Пострадавшему в медучреждении была оказана медицинская помощь», — сказано в тексте.

По «горячим» следам полиция смогла разыскать автомобиль скрывшихся злоумышленников. Это 18-летний водитель авто и его пассажир. Также задержан ещё один 20-летний участник драки, который сбежал не на машине. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Скоро обвиняемым изберут меру пресечения.

