21 апреля, 08:57

Двое подростков погибли и пятеро пострадали при перестрелке в Северной Каролине

Обложка © WIC News/Х

В американском Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина двое подростков погибли и ещё пять человек получили ранения после стрельбы в городском парке. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным полиции, всё начал драки между молодыми людьми в местном Leinbach Park. Затем ситуация резко вышла из-под контроля и переросла в перестрелку. Инцидент произошёл утром 20 апреля рядом со средней школой. Погибли двое юношей 16 и 17 лет, а среди пятерых раненых — подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет.

Полиция заявила, что стрельбу могли открыть сразу несколько человек. При этом власти не исключают, что часть пострадавших также могла быть вовлечена в сам конфликт. Подозреваемых на момент последних сообщений не задержали. После стрельбы ближайшие школы переводили в режим повышенной безопасности, но позже ограничения сняли. Сейчас следователи выясняют, кто именно открыл огонь и что стало непосредственным поводом для эскалации.

История уже стала одной из самых резонансных в регионе из-за возраста участников и того, как быстро обычная подростковая разборка перешла в насилие со смертельным исходом.

Напомним, что на днях в городе Шривпорт (штат Луизиана) в результате стрельбы погибли не менее восьми детей. Виновником оказался 31-летний ветеран американской армии, имевший проблемы с психикой. Семеро из восьми убитых были его собственными детьми.

Марина Фещенко
