Восемь детей убиты в результате стрельбы в Луизиане

В городе Шривпорт (штат Луизиана) в результате стрельбы погибли не менее восьми детей. Ещё двое пострадали, сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Возраст жертв — от одного года до 14 лет, уточнил сотрудник правоохранительных органов. Мужчина, устроивший бойню, был ликвидирован при задержании. Полиция проводит расследование.