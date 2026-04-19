Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 16:59

Восемь детей убиты в результате стрельбы в Луизиане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

В городе Шривпорт (штат Луизиана) в результате стрельбы погибли не менее восьми детей. Ещё двое пострадали, сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Возраст жертв — от одного года до 14 лет, уточнил сотрудник правоохранительных органов. Мужчина, устроивший бойню, был ликвидирован при задержании. Полиция проводит расследование.

Украинцев призывают вооружить для «самообороны» после убийства 6 человек в Киеве
Украинцев призывают вооружить для «самообороны» после убийства 6 человек в Киеве

Ранее в Чернигове полиция задержала мужчину, который открыл огонь из пистолета на улице. По данным полиции Черниговской области, в результате инцидента никто не пострадал. У злоумышленника изъяли оружие. Ведомство опровергло информацию о том, что стрельба велась по детям. В настоящее время устанавливаются мотивы поступка, проводится расследование.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar