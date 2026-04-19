Восемь детей убиты в результате стрельбы в Луизиане
В городе Шривпорт (штат Луизиана) в результате стрельбы погибли не менее восьми детей. Ещё двое пострадали, сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.
Возраст жертв — от одного года до 14 лет, уточнил сотрудник правоохранительных органов. Мужчина, устроивший бойню, был ликвидирован при задержании. Полиция проводит расследование.
Ранее в Чернигове полиция задержала мужчину, который открыл огонь из пистолета на улице. По данным полиции Черниговской области, в результате инцидента никто не пострадал. У злоумышленника изъяли оружие. Ведомство опровергло информацию о том, что стрельба велась по детям. В настоящее время устанавливаются мотивы поступка, проводится расследование.
