19 апреля, 14:42

Полиция подтвердила стрельбу в Чернигове и сообщила о задержании подозреваемого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Полиция Черниговской области подтвердила факт стрельбы в Чернигове, но опровергла информацию о том, что злоумышленник целился в детей — у мужчины изъяли пистолет, пострадавших нет. Он задержан, сообщила Национальная полиция Украины.

«Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация относительно стрельбы по детям не подтверждается. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Ранее сегодня, 19 апреля, местные СМИ сообщали, что в Чернигове двое мужчин открыли стрельбу на улице. Тогда приводились данные о трёх пострадавших.

Украинцев призывают вооружить для «самообороны» после убийства 6 человек в Киеве
А 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек. Ранено более десяти, в том числе грудной ребёнок. Подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков, его ликвидировали при штурме магазина, в котором он засел вместе с заложниками. Произошедшее квалифицируется как теракт. Во время трагедии полицейские оставили людей и скрылись, бросив их погибать. В их отношении начато расследование.

Владимир Озеров
