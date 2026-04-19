Полиция подтвердила стрельбу в Чернигове и сообщила о задержании подозреваемого
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna
Полиция Черниговской области подтвердила факт стрельбы в Чернигове, но опровергла информацию о том, что злоумышленник целился в детей — у мужчины изъяли пистолет, пострадавших нет. Он задержан, сообщила Национальная полиция Украины.
«Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация относительно стрельбы по детям не подтверждается. Пострадавших нет», — сказано в публикации.
Ранее сегодня, 19 апреля, местные СМИ сообщали, что в Чернигове двое мужчин открыли стрельбу на улице. Тогда приводились данные о трёх пострадавших.
А 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек. Ранено более десяти, в том числе грудной ребёнок. Подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков, его ликвидировали при штурме магазина, в котором он засел вместе с заложниками. Произошедшее квалифицируется как теракт. Во время трагедии полицейские оставили людей и скрылись, бросив их погибать. В их отношении начато расследование.
