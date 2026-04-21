Число раненых при стрельбе у пирамид в Мексике возросло до 13

Количество пострадавших при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан выросло до 13 человек. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном в X.

«13 человек получили травмы, из которых восемь всё ещё находятся в больницах. К сожалению, погибли два человека: женщина канадского происхождения и нападавший», – говорится в сообщении.

Пятерых пострадавших уже выписали из медучреждений после осмотра. Правительство Мексики поддерживает контакты с родственниками жертв внутри страны и за её пределами, а также с представителями посольств.

Теотиуакан – один из самых известных археологических памятников Мексики, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира. Теперь это место стало ещё и точкой боли для многих семей.