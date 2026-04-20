20 апреля, 20:53

Туристка погибла при стрельбе у известных пирамид Теотиуакана в Мексике

В археологической зоне Теотиуакан, одном из самых посещаемых мест Мексики, произошла трагедия. Неизвестный открыл стрельбу по туристам у знаменитых пирамид. Погибла гражданка Канады, ещё три человека пострадали.

Среди пострадавших могут быть граждане России, сейчас посольство РФ проверяет эту информацию, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства России в Мехико Яков Федоров.

Неизвестный забрался на Пирамиду Луны и открыл огонь по туристам. Видео © Х / quesaverdadess

По данным газеты El Universal, вооружённый мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и открыл огонь по находившимся внизу людям. После атаки нападавший покончил с собой.

На место происшествия прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии. Посетителей археологического комплекса полностью эвакуировали. Следователи изъяли огнестрельное оружие, нож и патроны.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Мотивы стрелявшего пока не установлены.

Теотиуакан – один из самых известных археологических памятников Мексики, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира.

Убившим детей в Луизиане оказался ветеран армии США

Ранее Life.ru писал, что в Германии спецназ взял штурмом сикхский храм в городе Мёрс. Предполагалось, что внутри находится вооружённый преступник, однако при штурме подразделение никого не обнаружило. Территория вокруг была оцеплена, над районом кружил полицейский вертолёт.

Обложка © Х / quesaverdadess

Юния Ларсон
