Убившим детей в Луизиане оказался ветеран армии США

Трагедия в американском Шривпорте обрастает новыми подробностями. По данным New York Post, стрельбу в Луизиане устроил 31-летний ветеран американской армии Шамар Элкинс.

За несколько дней до трагедии Элкинс публиковал в соцсетях фотографии с детьми, в том числе с совместного похода в церковь на Пасху. В одном из постов мужчина обращался к Богу с просьбой помочь ему справиться с проблемами психического здоровья.

Напомним, жертвами нападения стали восемь детей в возрасте от года до 14 лет, из них семеро — собственные дети нападавшего. Сам стрелок был застрелен полицейскими во время погони.