В Германии спецназ взял штурмом сикхский храм в городе Мёрс
© Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI
В городе Мёрс спецназ взял штурмом сикхский храм. Предполагалось, что внутри находится вооружённый преступник. Об этом сообщает Bild.
Территория вокруг здания была оцеплена, над районом кружил полицейский вертолёт. Однако, как пишет Focus, когда подразделение ворвалось внутрь, оно никого не обнаружило.
Подробности операции уточняются.
Ранее Life.ru писал, что в этом же храме в Мёрсе произошла драка прямо во время молитвы. В результате столкновения между двумя группами людей есть пострадавшие. На месте тогда работали полиция, спецназ и машины скорой помощи. Позже выяснилось, что инцидент не связан с терроризмом, а стал результатом конфликта между прихожанами.
