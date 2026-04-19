Драка произошла в сикхском храме в Германии прямо во время молитвы

В городе Мёрс на западе Германии произошла драка в сикхском храме прямо во время молитвы. Об этом сообщает телеканал WDR. В результате столкновения между двумя группами людей есть пострадавшие.

«По имеющимся на данный момент данным, возле сикхского храма в Мёрсе произошло столкновение, в ходе которого, по всей видимости, были ранены люди», — говорится в материале.

На месте происшествия работают полиция, спецназ и много машин скорой помощи. Газета Bild сообщала о подготовке спецназа к штурму храма, где, предположительно, скрывался вооруженный преступник. Однако позже выяснилось, что инцидент не связан с терроризмом, а стал результатом конфликта между прихожанами. Подробности выясняются.

А в Лондоне была совершена попытка поджога синагоги Kenton United, ущерб незначительный, пострадавших нет. Это уже не первый подобный инцидент: ранее аналогичные попытки были зафиксированы в Финчли, Голдерс-Грин и Хендоне. Также была попытка поджога коммерческого помещения, связанного с еврейской общиной, а за несколько дней до этого задержали двух подозреваемых в поджоге другой синагоги.