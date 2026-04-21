Россиянин пострадал при стрельбе у пирамид в Мексике

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы в Теотиуакане — знаменитом археологическом комплексе в Мексике. Об этом заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.

Нападавший, по данным местных властей, покончил с собой. Его личность сейчас устанавливают судмедэксперты. Место происшествия взято под плотный контроль — около 350 полицейских и нацгвардейцев работают на месте.

Напомним, в результате происшествия погибла гражданка Канады. Помимо россиянина, ранения получили ещё два человека. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Мотивы стрелявшего пока не установлены.