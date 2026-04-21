Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 23:31

Россиянин пострадал при стрельбе у пирамид в Мексике

Обложка © Х / quesaverdadess

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы в Теотиуакане — знаменитом археологическом комплексе в Мексике. Об этом заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.

Нападавший, по данным местных властей, покончил с собой. Его личность сейчас устанавливают судмедэксперты. Место происшествия взято под плотный контроль — около 350 полицейских и нацгвардейцев работают на месте.

Напомним, в результате происшествия погибла гражданка Канады. Помимо россиянина, ранения получили ещё два человека. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Мотивы стрелявшего пока не установлены.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar