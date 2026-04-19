Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 00:00

В Мексике восемь человек погибли при вооружённом нападении в баре

Обложка © X / Eolo Pacheco

В мексиканском городе Аненекуилько произошло вооружённое нападение в баре, погибли восемь человек. Об этом сообщил телеканал N+.

По данным канала, местные жители обратились в полицию после звуков выстрелов. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела погибших. Информации о задержании подозреваемых на данный момент нет.

В сообщении уточняется, что заведение могло работать без разрешения. Правоохранительные органы начали проверку и устанавливают обстоятельства нападения.

Ужас в Киеве: На видео попал момент стрельбы, после которого затихли крики женщины

Ранее в Киеве мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков. Генеральная прокуратура Украины официально признала инцидент с расстрелом гражданских лиц и захватом заложников в Голосеевском районе Киева террористическим актом.

Антон Голыбин
