В Мексике восемь человек погибли при вооружённом нападении в баре
Обложка © X / Eolo Pacheco
В мексиканском городе Аненекуилько произошло вооружённое нападение в баре, погибли восемь человек. Об этом сообщил телеканал N+.
По данным канала, местные жители обратились в полицию после звуков выстрелов. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела погибших. Информации о задержании подозреваемых на данный момент нет.
В сообщении уточняется, что заведение могло работать без разрешения. Правоохранительные органы начали проверку и устанавливают обстоятельства нападения.
Ранее в Киеве мужчина, вооружённый автоматом, в упор расстреливал прохожих. После он забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма злоумышленник был нейтрализован. Имя подозреваемого, по данным украинских СМИ, — Дмитрий Васильченков. Генеральная прокуратура Украины официально признала инцидент с расстрелом гражданских лиц и захватом заложников в Голосеевском районе Киева террористическим актом.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.