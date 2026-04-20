20 апреля, 17:29

Посол Мексики вызван в МИД РФ из-за ситуации с россиянкой Кристиной Романовой

Кристина Романова. Обложка © Telegram / Mash

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас 20 апреля был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с развитием ситуации вокруг удерживаемой несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Дипломата проинформировали о следственном опросе, который прошёл 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико. В ходе беседы с представителями правоохранительных органов Мексики девушка выразила намерение остаться для проживания в этой стране.

Посол РФ встретился с дочкой пианистки Романовой, которую похитили в Мексике
Напомним, несовершеннолетняя дочь российской пианистки стала жертвой похищения в столице Мексики при содействии местного наркокартеля и коррумпированных чиновников. На протяжении 30 месяцев школьницу пичкают запрещёнными препаратами, подвергают сексуальному насилию и постоянно перемещают по разным городам, чтобы затруднить её поиски российскими дипломатами. При этом официальный Мехико, по данным посольства РФ, уклоняется от возвращения похищенной, а Москва прямо обвинила мексиканские власти в бездействии.

BannerImage
Юрий Лысенко
