Посол Мексики вызван в МИД РФ из-за ситуации с россиянкой Кристиной Романовой

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас 20 апреля был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с развитием ситуации вокруг удерживаемой несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Дипломата проинформировали о следственном опросе, который прошёл 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико. В ходе беседы с представителями правоохранительных органов Мексики девушка выразила намерение остаться для проживания в этой стране.