В Ингушетии произошла массовая перестрелка с участием спортсменов, есть раненый

В Ингушетии произошла массовая перестрелка с участием профессиональных спортсменов. Инцидент случился в селе Гази-Юрт Назрановского района, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным правоохранителей, в село на двух машинах прибыл вооружённый кортеж. Местные жители уже поджидали приезжих у частного дома — вспыхнула драка, после которой несколько человек открыли огонь из пистолетов, а один из участников выпустил целую очередь из автомата.

В результате перестрелки ранение получил житель села. С огнестрельным ранением его доставили в больницу. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.

Среди нападавших, по предварительным данным, был серебряный призёр Олимпийских игр по вольной борьбе. Правоохранители пока не раскрывают его имя. Причиной конфликта, предположительно, стала недавняя ссора в кафе.

Информации о задержаниях пока не поступало. Полиция продолжает расследование.

