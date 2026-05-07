В Петербурге и Ленобласти в апреле пропали 299 человек, 24 найдены погибшими

За апрель в Петербурге и Ленинградской области пропали без вести 299 человек. Большинство (199) удалось найти живыми. К сожалению, 24 человека погибли, а судьба 28 остаётся неизвестной. Такие данные по итогам месяца опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», передаёт kp.ru.

Главным событием апреля стали Большие весенние учения возле деревни Овраги. В них участвовали 360 добровольцев из восьми регионов. Волонтёры привлекали собак, лошадей, беспилотники, лодки, вездеходы и даже вертолёт.

Обучение было крайне важным, поскольку сезон начался непривычно рано. Уже к середине весны поступило 30 заявок категории «лес» — это очень много для апреля.

Жителей города и области просят изучить альбом с ориентировками всех без вести пропавших. Если вы узнали кого-то или обладаете информацией, немедленно звоните на горячую линию: 8 800 700 54 52.

