Был в клубе с другом и пропал: Кофейный магнат из Колумбии бесследно исчез в Петербурге

Колумбийский кофейный магнат Хуан Давид пропал в Санкт-Петербурге. Он не выходит на связь с родными уже месяц. Как сообщает SHOT, последний раз мужчину видели в компании друга на вечеринке в ночном клубе.

По информации Telegram-канала, 42-летний Хуан Давид, который давно проживает в России, в последний раз общался с сестрой 6 апреля, заверив её, что у него всё хорошо. С тех пор он пропал из соцсетей и не отвечает близким.

Хуан Давид. Фото © Telegram / SHOT

Сестра Хуана сообщила, что он сначала учился в РУДН в Москве, затем вернулся в Колумбию, где занялся кофейным делом. В 2025 году он приехал в Санкт-Петербург для развития своего бизнеса и с тех пор жил в хостеле.

