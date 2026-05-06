В горах КЧР спустя двое суток нашли туристок, которые шли к озеру Любви

Напомним, две туристки должны были завершить поход 4 мая в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, но до пункта назначения не дошли. О том, что девушки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. МЧС начало поиски. Маршрут проходил на отметке 2400 метров над уровнем моря. 24-летняя Даша П. и 23-летняя Вика Г. из Астрахани направлялись к озеру Любви — месту, с которым связано романтичное предание. Считается, что если искупаться там и бросить монетку, можно вскоре найти вторую половинку.