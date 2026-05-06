6 мая, 10:13

В горах КЧР спустя двое суток нашли туристок, которые шли к озеру Любви

Озеро Любви в КЧР. Обложка © google/Man Realman

Две туристки, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены в районе озера Любви, на высоте 2400 метров, сообщил источник РЕН ТВ.

Девушки не нуждаются в медпомощи. Сейчас спасатели сопровождают их до ближайшего населённого пункта.

К озеру Любви за мечтой: Появились подробности пропажи двух туристок в горах КЧР
Напомним, две туристки должны были завершить поход 4 мая в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, но до пункта назначения не дошли. О том, что девушки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. МЧС начало поиски. Маршрут проходил на отметке 2400 метров над уровнем моря. 24-летняя Даша П. и 23-летняя Вика Г. из Астрахани направлялись к озеру Любви — месту, с которым связано романтичное предание. Считается, что если искупаться там и бросить монетку, можно вскоре найти вторую половинку.

Александра Вишнякова
