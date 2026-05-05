К озеру Любви за мечтой: Появились подробности пропажи двух туристок в горах КЧР

Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристки из Астрахани направлялись к озеру Любви — месту, с которым связано романтичное предание. Считается, что если искупаться там и бросить монетку, можно вскоре найти вторую половинку.

По данным SHOT, 24-летняя Даша П. и 23-летняя Вика Г. вышли на маршрут 24 апреля в городе Теберда Карачаевского района. Путь был официально зарегистрирован, а руководила группой Вика.

Даша вела в соцсетях путевой дневник и заранее рассказывала подписчикам о планах. Она писала, что едет на Кавказ с подругой с конца апреля до 3 мая, а 4 мая оставила как резервный день. Также девушка предупредила: если после этого они будут недоступны, нужно обращаться в МЧС.

Одной из последних точек маршрута было озеро Любви, расположенное на высоте около 2400 метров. После него туристки должны были спуститься в Архыз.

Последний раз девушки выходили на связь накануне около 14:30. Они попросили спасателей о помощи, сообщив, что погода резко ухудшилась. После этого связь с Викой и Дашей оборвалась.

Напомним, в Карачаево-Черкесии спасатели продолжают искать двух туристок, которые накануне должны были завершить поход в Зеленчукском районе. К поисковой операции привлекли около 15 сотрудников МЧС. О том, что туристки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. Специалисты обследуют горные участки, где девушки могли оказаться после ухудшения погоды и потери связи.