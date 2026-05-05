5 мая, 09:22

Две девушки не вышли с маршрута в КЧР, спасатели обследуют горные районы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MolOleg

В Карачаево-Черкесии спасатели ищут двух туристок, которые накануне должны были завершить поход в Зеленчукском районе. К операции привлекли около 15 сотрудников МЧС, рассказали в ведомстве.

По данным регионального управления ведомства, девушки зарегистрировали маршрут заранее. В карточке были указаны два участка, которые сейчас проверяют поисковые группы. О том, что туристки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. Поиски продолжаются.

«Одна группа сотрудников МЧС России выйдет к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — обследует Архызское седло и Марухское ущелье», — указано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму 1 мая спасатели оказали помощь 17 туристам, которые заблудились на плато Ай-Петри. Причиной происшествия стали густой туман и внезапный снегопад. В составе группы находились шестеро несовершеннолетних.

