В Забайкалье спасатели сняли двоих детей с дрейфовавшей по реке льдины

В Забайкальском крае спасатели сняли двоих несовершеннолетних детей с оторвавшейся льдины, которая дрейфовала по реке Нерча в районе города Нерчинска. Сообщение от очевидца поступило в дежурную часть главного управления МЧС по региону.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 26-й пожарно-спасательной части МЧС России, бригада скорой помощи и представители УМВД. В 21:20 (15:20 мск) спасателям удалось эвакуировать детей с льдины с помощью лодки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К счастью, никто из детей не пострадал. Их передали врачам скорой помощи для проведения медосмотра, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Всего в спасательной операции участвовали десять человек и три единицы техники.

Ранее в Ярославской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырёх человек, которые устроили пикник с шашлыком. Несмотря на предупреждение об опасности нахождения на тонком льду, граждане отказались покидать свой ледяной плот. Изначально сообщалось о семи детях, которые нуждались в спасении, однако на льдине были обнаружены четверо взрослых.