В Ярославской области спасатели сняли с дрейфующей льдины «мамонтят» с мангалом

В Ярославской области сотрудники МЧС спасли четырёх человек, устроивших пикник с шашлыком на оторвавшейся льдине. Информацией делится пресс-служба МЧС по региону.







«По прибытии специалисты установили, что на дрейфующей льдине находились 4 взрослых человека, трое мужчин и одна девушка. Граждан предупредили об опасности нахождения на тонком льду, на что они отреагировали отказом покидать свой ледяной плот. После проведённой профилактической беседы нарушители решили покинуть место отдыха», — сказано в заявлении.

Спасателям поступило сообщение о семи детях, оказавшихся на оторвавшейся льдине в районе деревни Сопелки. Патруль оперативно прибыл к месту, однако вместо несовершеннолетних спасатели обнаружили четверых взрослых, устроивших пикник с шашлыком.

На дрейфующем льду находились трое мужчин и одна девушка. При себе они имели мангал с готовящимся мясом, раскладной стул и несколько бутылок. После беседы с инспекторами компания согласилась вернуться на берег.

Спасатели доставили нарушителей на сушу, после чего те поспешили скрыться, не дожидаясь прибытия полиции. Однако фото- и видеоматериалы, снятые сотрудниками МЧС, были переданы в правоохранительные органы для установления личностей и привлечения их к административной ответственности.

Ранее в Твери сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на оторвавшейся льдине. Инцидент произошёл на реке Волга, где течение начало уносить оторвавшуюся льдину с девочкой. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть незамедлительно. На место срочно выехали спасатели МЧС и команда аварийно-спасательной службы региона. Специалисты на надувной лодке оперативно приблизились к льдине и доставили ребёнка на берег.