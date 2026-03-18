В Твери сотрудники МЧС спасли девочку с оторвавшейся льдины на Волге
Обложка © MAX / МЧС Тверской области
Вечером в среду, 18 марта, в Твери сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на оторвавшейся льдине. О случившемся передаёт пресс-служба ведомства.
Отмечается, что инцидент произошёл на реке Волга, где течение начало уносить оторвавшуюся льдину с девочкой. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть незамедлительно. На место срочно выехали спасатели МЧС и команда аварийно-спасательной службы региона.
Специалисты на надувной лодке оперативно приблизились к льдине и доставили ребёнка на берег. К счастью, в помощи врачей девочка не нуждалась.
Ранее в Свердловской области ледяная глыба сорвалась с крыши жилого дома и рухнула на прохожих. Под удар попали две женщины, девятимесячный ребёнок в коляске и собака. Инцидент произошёл в городе Нижняя Тура на улице Машиностроителей. 31-летняя женщина и 74-летняя пенсионерка вышли на прогулку с младенцем и домашним питомцем, когда с крыши дома внезапно сорвался крупный кусок льда. Глыба ударила пожилую женщину – её с травмами срочно госпитализировали. Молодая мать отделалась ушибами, ребёнок чудом не пострадал, однако коляска оказалась сломана. Серьёзнее всего досталось собаке – животное получило тяжёлые травмы, сейчас за его жизнь борются ветеринары.
