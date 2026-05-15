15 мая, 13:23

Напавшему на девочку в Подмосковье психу грозит до 15 лет тюрьмы, но он может не сесть

Адвокат Багатурия: Напавшему на ребёнка в Подмосковье грозит до 15 лет колонии

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Фигуранту дела о покушении на убийство семилетней девочки в деревне Плесенское под Наро-Фоминском может грозить до 15 лет лишения свободы, однако он может вовсе не попасть за решётку, если не пройдёт экспертизу на вменяемость, заявил в интервью «Вечерней Москве» бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.

Подозреваемый, по его словам, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, страдает психическим расстройством и имеет инвалидность. Суд, скорее всего, учтёт эти факторы и вместо реального тюремного срока назначит молодому человеку принудительные меры медицинского характера для излечения.

«Содеянное им, очевидно, подпадает под признаки невменяемости. Ему будет проведена экспертиза в рамках расследования этого дела, но он её, скорее всего, не пройдёт. То есть будет установлена невменяемость на момент совершения деяния», — отметил эксперт.

Сломана челюсть: Отец рассказал Life.ru о состоянии семилетней девочки после нападения неадеквата

Напомним, ранее неизвестный напал с ножом на семилетнюю девочку на улице в Подмосковье. Мужчина оказался психбольным. По факту ЧП заведено дело о покушении на убийство.

Борис Эльфанд
