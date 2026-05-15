Сломана челюсть: Отец рассказал Life.ru о состоянии семилетней девочки после нападения неадеквата
Перелом челюсти выявили у школьницы, на которую напали с ножом в Подмосковье
В Подмосковье ребёнку диагностирован частичный перелом челюстно-лицевой кости после нападения с ножом. Об этом Life.ru рассказал отец пострадавшей.
Девочка получила перелом челюстно-лицевой кости. Видео © Life.ru
По его словам, дочь с сестрой выходила в магазин, и как только переступила калитку и повернула на улицу, на них напал 21-летний студент с ножом. Инцидент произошёл буквально в нескольких метрах от дома.
Нападавший — 21-летний парень — нанёс колотую рану в область щёки и виска. Семья пострадавшей не была знакома с ним.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области на семилетнюю девочку напал человек с ножом. Сотрудники полиции смогли оперативно задержать нападавшего, сейчас он находится на допросе. Пострадавшую уже выписали домой.
