Сломана челюсть: Отец рассказал Life.ru о состоянии семилетней девочки после нападения неадеквата

В Подмосковье ребёнку диагностирован частичный перелом челюстно-лицевой кости после нападения с ножом. Об этом Life.ru рассказал отец пострадавшей.

По его словам, дочь с сестрой выходила в магазин, и как только переступила калитку и повернула на улицу, на них напал 21-летний студент с ножом. Инцидент произошёл буквально в нескольких метрах от дома.

Нападавший — 21-летний парень — нанёс колотую рану в область щёки и виска. Семья пострадавшей не была знакома с ним.