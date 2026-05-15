15 мая, 11:42

Сломана челюсть: Отец рассказал Life.ru о состоянии семилетней девочки после нападения неадеквата

В Подмосковье ребёнку диагностирован частичный перелом челюстно-лицевой кости после нападения с ножом. Об этом Life.ru рассказал отец пострадавшей.

Девочка получила перелом челюстно-лицевой кости. Видео © Life.ru

По его словам, дочь с сестрой выходила в магазин, и как только переступила калитку и повернула на улицу, на них напал 21-летний студент с ножом. Инцидент произошёл буквально в нескольких метрах от дома.

Нападавший — 21-летний парень — нанёс колотую рану в область щёки и виска. Семья пострадавшей не была знакома с ним.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области на семилетнюю девочку напал человек с ножом. Сотрудники полиции смогли оперативно задержать нападавшего, сейчас он находится на допросе. Пострадавшую уже выписали домой.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
