15 мая, 08:12

Девочку, которой неадекватный прохожий изрезал лицо в Подмосковье, выписали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Девочка, которой неадекватный прохожий изрезал лицо в Подмосковье, выписана и находится под амбулаторным наблюдением врача. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л.М. Рошаля. Проведён медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана», — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина напал на двух детей с ножом в деревне Плесенское Московской области. Сёстры шли в магазин, когда неадекват набросился на них сзади. Старшая упала в кювет и начала звать на помощь. В это время мужчина успел ранить ножом младшую. У девочки порезано лицо, ей требуется психологическая помощь. Нападавший задержан.

Александра Вишнякова
