Учёные связали бургерную «западную диету» с риском психических расстройств

Учёные НИУ «БелГУ» в составе международной исследовательской группы выяснили, что питание с высоким содержанием жиров, сахара и холестерина может негативно влиять не только на обмен веществ, но и на психическое состояние.

Исследование проводилось на взрослых и пожилых самках мышей. В течение трёх недель животным давали рацион, характерный для так называемой «западной диеты».

В результате у подопытных ухудшилась переносимость глюкозы, а также изменились процессы, связанные с работой серотонина — вещества, которое играет важную роль в регуляции эмоций, настроения и поведения.

Исследователи обнаружили, что у животных появились признаки тревожности, беспомощности и снижения познавательных способностей. Они реже изучали новые объекты, дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях и хуже справлялись с заданиями на память.

По словам учёных, особенно уязвимыми к таким последствиям оказались самки в процессе старения. Именно поэтому исследование было сосредоточено на этой группе.

«Нездоровое питание, перенасыщенное животными жирами и простыми углеводами, способно не только нарушить обмен веществ, но и спровоцировать тревожное, депрессивное поведение и ухудшить память», — отметил заведующий лабораторией НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин.

Авторы работы считают, что выявленные механизмы могут быть актуальны и для людей. По их словам, сходство биохимических процессов у млекопитающих позволяет предполагать существование аналогичной связи между рационом и психическим здоровьем человека.

В дальнейшем исследовательская группа планирует искать молекулярные механизмы, которые помогут разрабатывать методы профилактики и лечения нарушений, связанных одновременно с обменом веществ и состоянием психики.

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