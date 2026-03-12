Студентам до 21 года хотят перекрыть доступ к бургерам и хот-догам

В России предложили запретить продажу фастфуда рядом с вузами и поднять возрастной ценз для его покупки до 21 года. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По мнению политолога, молодёжь находится в особой группе риска, поскольку склонна к импульсивным решениям и редко задумывается о последствиях. Студенты становятся самыми частыми клиентами ларьков, расположенных возле университетов.

Орлов подчеркнул, что политика государства должна быть последовательной: если ограничения на алкоголь и табак постоянно ужесточаются, логично распространить тот же подход на вредную еду.

«С учётом того, что сейчас предлагают повысить возраст для покупки алкоголя до 21 года, совершенно логично поднять и возраст продажи фастфуда до 21 года», — заявил он.

Эксперт добавил, что вред от такой пищи накапливается годами. В молодости метаболизм позволяет не замечать последствий, но привычка есть фастфуд закрепляется и во взрослом возрасте оборачивается ожирением, болезнями сердца и сосудов.

Ожирение становится всё более серьёзной проблемой в современном мире, а учёные полагают, что уже к 2035 году половина населения планеты будет страдать от лишнего веса. При этом опасность представляют не несколько килограммов поверх нормы, а так называемый «токсичный» жир» — тот, что накапливается внутри органов: в печени, поджелудочной железе, сердце и почках.