«Страшно за детей»: Почему россияне умалчивают свою депрессию

Психические расстройства среди россиян стремительно распространяются, а рынок лекарств от депрессии растёт как на дрожжах, за семь лет продажи увеличились в четыре раза, отметил эксперт Роман Крастелев. Однако, несмотря на такую статистику, большинство граждан по-прежнему считают позором признаться в недуге и годами терпят вместо визита к специалисту.

«Особенно страшно за детей. За десять лет число подростков 15–17 лет с психическими расстройствами выросло на 53%. И при этом мы молчим», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

По словам эксперта, корни этого явления уходят глубоко в ментальность: веками формировалась установка, что страдать надо молча и нельзя «выносить сор из избы». Сюда же добавились православная традиция аскезы, советский культ человека-«стали» и постсоветское «раньше было хуже, и ничего». В итоге 62% россиян уверены, что с психологическими проблемами нужно справляться самостоятельно.

При этом постепенно ситуация меняется: молодёжь от 18 до 35 лет обращается к психологам в 2,5 раза чаще старшего поколения, люди находят обходные пути в виде коучей, кризисных чатов, йоги и дыхательных практик, но этого недостаточно. Необходимо нормализовать разговоры о ментальном здоровье в школах, вузах и на работе, чтобы не было стыдно сказать «я не справляюсь», а также увеличить доступность бесплатной помощи.

«Пора перестать делать вид, что всё нормально. Ментальное здоровье — это не привилегия, а базовая потребность. И говорить об этом не стыдно. Стыдно мучиться молча, когда можно жить полноценной жизнью», — заключил специалист.

Напомним, российский рынок антидепрессантов в 2025 году показал рекордный рост, достигнув оборота в 20,5 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. А за два первых месяца 2026 года Петербург обогнал Москву и занял первое место среди российских городов по среднедушевому потреблению антидепрессантов.