«Кровь камня»: Почему аромат мокрой земли возвращает в детство и успокаивает нервы

Многие замечают, что после дождя становится легче дышать, улучшается настроение, а знакомый запах мокрой земли возвращает воспоминания из детства. Психолог Олеся Иневская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему этот аромат так сильно влияет на человека и может ли он снижать уровень стресса.

Этот запах называют петрикором («кровь камня») — термин появился ещё в 1964 году. Главный компонент — геосмин, вещество с землисто-мускусным ароматом, которое производят почвенные бактерии. Человеческий нос улавливает его даже в минимальных концентрациях. Самый яркий запах возникает после первых дождей, когда сухая земля только начинает впитывать влагу.

Особенность обоняния, по словам психолога, в том, что оно имеет почти прямой доступ к лимбической системе — миндалине (отвечает за эмоции) и гиппокампу (связан с памятью). Именно поэтому запахи мгновенно возвращают в прошлое.

Однако реакция на ароматы индивидуальна: для одного петрикор связан с уютом, для другого — с сыростью и плесенью. Людям с астмой или осмофобией некоторые запахи могут причинять дискомфорт. Поэтому запах дождя не стоит считать универсальным лекарством от стресса, но если он вызывает приятные ощущения, организм воспринимает его, как сигнал безопасности и отдыха.

Ранее сообщалось, что британцы в жару читают молитвы о дожде, и исследование показало статистическую связь таких обрядов с последующими осадками, однако учёные подчёркивают, что это не причинно-следственная связь, а объясняется климатическими особенностями. По мере затягивания засухи вероятность дождя естественно возрастает, и молитвы приходятся на этот период, что укрепляло веру в их эффективность.