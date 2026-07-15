Учёные нашли связь между молитвами о дожде и осадками, но есть нюанс

Жители Великобритании на фоне сильной жары начали читать молитвы о дожде. Учёные решили проверить, может ли такая практика действительно быть связана с выпадением осадков. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Quarterly Journal of Economics.

Специалисты проанализировали исторические данные о молитвах во время засух, в том числе многовековые записи из испанской Мурсии, а также сведения о традициях более тысячи этнических групп по всему миру. Они обнаружили, что в некоторых регионах коллективные молитвы статистически чаще совпадали с последующим дождем.

При этом учёные подчеркнули, что такая закономерность не означает причинно-следственную связь. Исследование не доказывает, что именно молитвы вызывают осадки. По словам авторов, это может объясняться особенностями климата: по мере затягивания засухи вероятность дождя естественным образом возрастает, а люди начинают молиться именно в этот период.

Исследователи также выяснили, что народы, живущие в регионах с подобными климатическими особенностями, значительно чаще сохраняют традиции молитв о дожде. По мнению авторов, это укрепляло веру в эффективность подобных обрядов, хотя сами они не влияют на погодные процессы.

Современная наука объясняет появление осадков движением воздушных масс, изменениями температуры и другими атмосферными процессами. Тем не менее традиция обращаться к высшим силам во время засухи сохраняется во многих странах, помогая людям легче переносить неопределенность и тревогу в периоды экстремальной жары.

Напомним, Британию накрыло адское пекло, которое официально признано самым жарким летом за всю историю наблюдений: в июне столбики термометров в Саффолке взлетели до 37,3°C, в Лондоне асфальт плавился при 57°C, метеослужба впервые за много лет выпустила красный уровень опасности (предупреждение для жизни), а по скромным подсчётам, только за май–июнь от жары умерло на 2700 человек больше обычного, причём 60% из них — пенсионеры старше 85 лет.