Почему дождь 17 июля — лучший знак: Главные народные приметы и запреты Андреева дня

К середине июля на Руси наступала важная пора, а озимые хлеба начинали наполняться зерном, овёс поднимался всё выше, а будущий урожай уже можно было оценить по виду полей. Именно поэтому 17 июля получило в народном календаре название Андрей Налива. В этот день крестьяне внимательно следили за небом, ждали благодатного дождя и старались не лениться, чтобы не остаться зимой без запасов. Life.ru разобрался, как правильно провести 17 июля, какие народные приметы связаны с этой датой и почему андреевский дождь встречали с радостью.

Традиции Андреева дня

Андрей Налива 17 июля: история народного праздника и его главные традиции. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Утро 17 июля верующие обращались к святым с просьбами о защите семьи, здоровье близких и благополучном завершении полевых работ. Также в этот день почитают Галатскую икону Божией Матери, перед которой молились об избавлении от болезней и различных бед. После этого крестьяне отправлялись осматривать поля. Если овёс хорошо наливался, ждали сытого года. Срывать колосья без необходимости не полагалось, поскольку к хлебу относились с большим почтением, ведь от урожая напрямую зависело, переживёт ли семья зиму.

Кстати, наши предки верили, что дождь в Андреев день помогает зерну созреть и обещает богатый урожай. Поэтому на ненастье 17 июля (по новому времени) не жаловались, а иногда даже выходили под дождь, чтобы умыться его каплями. Согласно поверью, такая вода могла придать человеку сил и укрепить здоровье. На стол традиционно подавали блюда из овса, к примеру кашу, кисель, лепёшки и выпечку. Часть угощения отдавали домашним животным, чтобы они оставались здоровыми. Также было принято помогать нуждающимся, кормить путников и не прогонять бездомных кошек и собак.

Что можно делать 17 июля в Андреев день?

Что принято делать 17 июля, чтобы привлечь в дом достаток, здоровье и благополучие? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Андреев день 17 июля считался подходящим временем для спокойной работы, заботы о доме и завершения давно начатых дел. После полудня разрешалось обсуждать важные вопросы, строить планы и приниматься за новые задачи.

Что можно делать 17 июля: молиться о здоровье родных и благополучии семьи;

заниматься домашними и хозяйственными делами;

осматривать посевы и работать в огороде;

готовить блюда из овса;

помогать бедным и угощать нуждающихся;

кормить домашних и бездомных животных;

мириться с близкими и отпускать старые обиды;

завершать дела, которые долго откладывались.

Считалось, что добро, сделанное в Андреев день бескорыстно, обязательно вернётся человеку. Но рассказывать всем о своей помощи не следовало: хвастовство могло «обесценить» благой поступок. А теперь давайте узнаем, чего нельзя делать 17 июля?

Чего нельзя делать 17 июля 2026 года?

Почему в Андреев день 17 июля нельзя давать деньги в долг и брать взаймы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Главный запрет Андреева дня касался денег. Наши предки старались не брать и не давать в долг, опасаясь, что вместе с монетами из дома уйдут достаток и семейное благополучие. Если избежать займа было невозможно, деньги не передавали через порог. Также не рекомендовалось начинать важные дела утром. По поверью, всё задуманное до полудня могло пойти не по плану, а человеку пришлось бы долго исправлять допущенные ошибки. Серьёзные разговоры, поездки и крупные покупки старались переносить на вторую половину дня.

Чего ещё нельзя делать 17 июля: Ссориться, ругаться и повышать голос на близких — конфликт мог затянуться надолго.

Ревновать любимого человека и устраивать допросы — подозрения грозили разрушить отношения.

Отказывать в еде путнику или нуждающемуся — это сулило финансовые трудности.

Прогонять животных, пришедших к дому, — вместе с ними можно было отпугнуть удачу.

Лениться и проводить день без дела — считалось, что тогда и будущий урожай окажется пустым.

Топтать посевы, ломать колосья и выбрасывать хлеб — такое поведение воспринималось как неуважение к труду и могло навлечь голод.

Жаловаться на дождь — андреевскую воду считали подарком для полей.

Завидовать чужому достатку и хвастаться своими успехами.

А женщинам не советовали оставлять маленьких детей без присмотра и надолго уходить из дома. Существовало поверье, что 17 июля, в Андреев день, особенно важно сохранять мир и порядок внутри семьи. При этом необходимо помнить, что перечисленные запреты относятся именно к народным верованиям. Церковь не связывает неудачи человека с передачей денег через порог, дождём или другими бытовыми суевериями.

Народные приметы на погоду 17 июля

Народные приметы на погоду 17 июля: что обещают дождь, гром, туман и радуга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

По погоде в Андреев день крестьяне пытались определить, каким будет остаток лета, когда наступит осень и стоит ли ждать суровой зимы. Вот ещё в какие народные приметы на Андреев день верили: Пошёл дождь — урожай зерна будет богатым.

На деревьях появились первые жёлтые листья — осень наступит рано.

Гром гремит особенно громко — возможен град.

Куры во время дождя прячутся в укрытие — ненастье затянется.

Облаков много, но дождя нет — установится тёплая погода.

Стрекозы летают большими стаями — впереди жара.

В лесу уродилось много ягод — зима окажется холодной.

Радуга быстро исчезла после дождя — вскоре распогодится.

Туман стелется над водой — день будет ясным и жарким.

Наши предки также говорили: «Каков Андрей Налива, таков и Калинник». Считалось, что погода 17 июля может повториться 11 августа. Но на Руси в Андреев день следили не только за погодой, но и за снами. Что же означают сны в ночь на 17 июля 2026 года?

Что означают сны в ночь на 17 июля

Сны в ночь на 17 июля: значение воды, поля, спелых колосьев и других образов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Снам в ночь с 16 на 17 июля приписывали предупреждающее значение. Увиденное могло подсказать, какие переживания мешают человеку двигаться дальше и с кем ему необходимо наладить отношения. Хорошим знаком считались чистая вода, залитое солнцем поле, созревшие колосья и наполненные зерном мешки. Такие образы обещали достаток, удачное завершение дела или приятную новость. Гроза, сломанные деревья, пустая посуда и заброшенный дом, напротив, могли указывать на внутреннюю тревогу или назревающий конфликт. Пугаться неприятного сна не стоит. Народные толкования не являются предсказаниями, а увиденные ночью образы нередко отражают накопившиеся эмоции и события прошедшего дня.

А вы знали про Андреев день? Про какие ещё народные праздники вы бы хотели прочитать? Пишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал про 18 июля 2026 — обретение мощей Сергия Радонежского. В статье мы разобрались в том, как почтить память святого и что нельзя делать в этот день.