Торт из 90-х с киви, бананами и клубникой: рецепт того самого десерта с детских праздников

Помните тот самый торт, который обязательно появлялся на каждом втором детском дне рождения в 90-х? Бисквитные коржи, нежный крем и яркие ломтики фруктов сверху: киви, банан, клубника. Взрослые заказывали такой торт в кондитерских или пекли сами по записям из тетрадки с уроков труда, а дети потом весь вечер выковыривали фрукты сверху вилкой. Пришло время вернуться в прошлое и самим приготовить этот знаменитый торт!

Повторяем легендарный рецепт из 90-х

Простой рецепт торта с фруктами для детского праздника. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Сегодня рецепт торта из 90-х немного подзабылся, зато вкус узнаётся мгновенно, стоит откусить первый кусочек: та же воздушность бисквита, та же прохладная сладость крема. Life.ru нашёл рецепт десерта, который легко повторить и сейчас, причём результат ничуть не уступает оригиналу из прошлого. Понадобится лишь немного терпения для бисквита, капелька фантазии для украшения фруктами — и десерт получится настоящим праздником на любом столе, от выпускного в саду до обычного семейного чаепития в выходной день.

Ингредиенты

Домашний торт с фруктами на день рождения ребёнка — список ингредиентов. Фото © Freepik

Торт состоит из трёх частей: воздушного бисквита, нежного сливочного крема и свежих фруктов. Вот что понадобится для каждой из них. Для бисквита: яйца — 8 шт.;

сахар — 220 г;

мука пшеничная — 190 г;

мука миндальная — 50 г;

сливочное масло — 80 г.

Для крема: сливки 33% — 100 г;

сливочный сыр — 500 г;

сахарная пудра — 90 г.

Для начинки: киви — 4–5 шт.;

бананы — 2–3 шт.;

клубника — по вкусу.

Как приготовить торт из 90-х с киви, бананами и клубникой

Рецепт торта с киви, бананами и клубникой из девяностых. Фото © Freepik

На самом деле рецепт довольно простой. Всё держится на терпении и правильном порядке действий. Сначала выпекаем бисквит и даём ему отдохнуть в холодильнике, пока варится крем. Потом остаётся нарезать фрукты и собрать коржи слоями, как в детском конструкторе. Разбили процесс на семь понятных шагов, чтобы ничего не перепутать.

Взбиваем яйца с сахаром

Разбиваем восемь яиц в чашу миксера, добавляем 220 граммов сахара и включаем среднюю скорость. Взбивать нужно долго, минут десять, пока масса не побелеет и не увеличится в объёме примерно в три раза. Без стационарного миксера тут не обойтись: ручным венчиком такую воздушность не получить. Именно от этого шага зависит, каким получится бисквит: пышным или плоским.

Вводим муку

Как приготовить бисквитный торт с фруктовым кремом. Фото © Freepik

Пшеничную и миндальную муку просеиваем вместе и аккуратно вмешиваем в яичную массу венчиком, а не миксером, чтобы тесто не осело. Двигаемся плавно, снизу вверх, пока не исчезнут комочки. Миндальная мука делает вкус мягче и добавляет лёгкий ореховый оттенок, но при желании её можно заменить обычной пшеничной в том же количестве.

Добавляем масло и выпекаем коржи

Растапливаем сливочное масло в микроволновке короткими импульсами по пятнадцать секунд, остужаем и вливаем в тесто тонкой струйкой. Форму застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом и присыпаем мукой. Выливаем половину теста и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут. Готовность проверяем шпажкой: если она выходит сухой, корж готов. Так же выпекаем второй корж.

Охлаждаем коржи

Торт с киви и клубникой: пошаговый рецепт с фото. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Готовые коржи остужаем на решётке, а затем заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на полчаса. Пропускать этот этап нельзя: за время отдыха бисквит становится плотнее и вкуснее, а разрезать его будет гораздо проще. Торопиться на этом шаге не стоит, иначе коржи раскрошатся при сборке. Пока они остывают, самое время заняться кремом.

Готовим крем

Перед взбиванием миску, венчики и сливки на десять минут отправляем в морозилку: холод помогает крему держать форму. Сначала взбиваем сливки 33% до густоты, затем добавляем сливочный сыр и сахарную пудру и продолжаем взбивать до однородной плотной массы.

Готовим фрукты

Домашний бисквит с кремом из сливочного сыра и фруктами. Фото © Freepik, с использованием Nano Banana AI

Киви и бананы чистим и нарезаем кружочками, клубнику освобождаем от плодоножки и режем лепестками или половинками. Если хочется красивый верхний слой, фрукты лучше нарезать аккуратно и одинаково по размеру: это тот случай в рецепте, когда внешний вид торта решает всё.

Собираем торт

Каждый из двух коржей разрезаем вдоль пополам: получаем четыре пласта. Промазываем корж кремом, выкладываем фрукты, накрываем следующим коржом и повторяем слой за слоем. Верх либо украшаем фруктами по кругу, либо покрываем кремом целиком. Готовый торт отправляем в холодильник минимум на пару часов, чтобы коржи пропитались.

Торт с киви, бананами и клубникой хорош тем, что не требует особых кондитерских навыков, а результат всегда выглядит эффектно. Правило простое: не торопиться с охлаждением коржей и крема, тогда торт получится именно таким, каким мы его помним с детства. И раз уж клубника в начинке — самый капризный ингредиент, семь ошибок с ягодами летом, из-за которых портится урожай смородины, клубники и малины, тоже пригодятся на кухне этим летом.