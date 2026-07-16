Торт из 90-х с киви, бананами и клубникой: рецепт того самого десерта с детских праздников
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Бисквит, нежный крем и яркие дольки киви, банана и клубники — торт, без которого не обходился ни один праздник в девяностых. Life.ru рассказывает, как повторить тот самый вкус детства на кухне дома: от взбивания коржей до сборки фруктового узора.
Рецепт бисквита с миндальной мукой и свежими фруктами. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Помните тот самый торт, который обязательно появлялся на каждом втором детском дне рождения в 90-х? Бисквитные коржи, нежный крем и яркие ломтики фруктов сверху: киви, банан, клубника. Взрослые заказывали такой торт в кондитерских или пекли сами по записям из тетрадки с уроков труда, а дети потом весь вечер выковыривали фрукты сверху вилкой. Пришло время вернуться в прошлое и самим приготовить этот знаменитый торт!
Повторяем легендарный рецепт из 90-х
Простой рецепт торта с фруктами для детского праздника. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Сегодня рецепт торта из 90-х немного подзабылся, зато вкус узнаётся мгновенно, стоит откусить первый кусочек: та же воздушность бисквита, та же прохладная сладость крема. Life.ru нашёл рецепт десерта, который легко повторить и сейчас, причём результат ничуть не уступает оригиналу из прошлого. Понадобится лишь немного терпения для бисквита, капелька фантазии для украшения фруктами — и десерт получится настоящим праздником на любом столе, от выпускного в саду до обычного семейного чаепития в выходной день.
Ингредиенты
Домашний торт с фруктами на день рождения ребёнка — список ингредиентов. Фото © Freepik
Торт состоит из трёх частей: воздушного бисквита, нежного сливочного крема и свежих фруктов. Вот что понадобится для каждой из них. Для бисквита:
- яйца — 8 шт.;
- сахар — 220 г;
- мука пшеничная — 190 г;
- мука миндальная — 50 г;
- сливочное масло — 80 г.
Для крема:
- сливки 33% — 100 г;
- сливочный сыр — 500 г;
- сахарная пудра — 90 г.
Для начинки:
- киви — 4–5 шт.;
- бананы — 2–3 шт.;
- клубника — по вкусу.
Как приготовить торт из 90-х с киви, бананами и клубникой
Рецепт торта с киви, бананами и клубникой из девяностых. Фото © Freepik
На самом деле рецепт довольно простой. Всё держится на терпении и правильном порядке действий. Сначала выпекаем бисквит и даём ему отдохнуть в холодильнике, пока варится крем. Потом остаётся нарезать фрукты и собрать коржи слоями, как в детском конструкторе. Разбили процесс на семь понятных шагов, чтобы ничего не перепутать.
Взбиваем яйца с сахаром
Разбиваем восемь яиц в чашу миксера, добавляем 220 граммов сахара и включаем среднюю скорость. Взбивать нужно долго, минут десять, пока масса не побелеет и не увеличится в объёме примерно в три раза. Без стационарного миксера тут не обойтись: ручным венчиком такую воздушность не получить. Именно от этого шага зависит, каким получится бисквит: пышным или плоским.
Вводим муку
Как приготовить бисквитный торт с фруктовым кремом. Фото © Freepik
Пшеничную и миндальную муку просеиваем вместе и аккуратно вмешиваем в яичную массу венчиком, а не миксером, чтобы тесто не осело. Двигаемся плавно, снизу вверх, пока не исчезнут комочки. Миндальная мука делает вкус мягче и добавляет лёгкий ореховый оттенок, но при желании её можно заменить обычной пшеничной в том же количестве.
Добавляем масло и выпекаем коржи
Растапливаем сливочное масло в микроволновке короткими импульсами по пятнадцать секунд, остужаем и вливаем в тесто тонкой струйкой. Форму застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом и присыпаем мукой. Выливаем половину теста и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут. Готовность проверяем шпажкой: если она выходит сухой, корж готов. Так же выпекаем второй корж.
Охлаждаем коржи
Торт с киви и клубникой: пошаговый рецепт с фото. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Готовые коржи остужаем на решётке, а затем заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на полчаса. Пропускать этот этап нельзя: за время отдыха бисквит становится плотнее и вкуснее, а разрезать его будет гораздо проще. Торопиться на этом шаге не стоит, иначе коржи раскрошатся при сборке. Пока они остывают, самое время заняться кремом.
Готовим крем
Перед взбиванием миску, венчики и сливки на десять минут отправляем в морозилку: холод помогает крему держать форму. Сначала взбиваем сливки 33% до густоты, затем добавляем сливочный сыр и сахарную пудру и продолжаем взбивать до однородной плотной массы.
Готовим фрукты
Домашний бисквит с кремом из сливочного сыра и фруктами. Фото © Freepik, с использованием Nano Banana AI
Киви и бананы чистим и нарезаем кружочками, клубнику освобождаем от плодоножки и режем лепестками или половинками. Если хочется красивый верхний слой, фрукты лучше нарезать аккуратно и одинаково по размеру: это тот случай в рецепте, когда внешний вид торта решает всё.
Собираем торт
Каждый из двух коржей разрезаем вдоль пополам: получаем четыре пласта. Промазываем корж кремом, выкладываем фрукты, накрываем следующим коржом и повторяем слой за слоем. Верх либо украшаем фруктами по кругу, либо покрываем кремом целиком. Готовый торт отправляем в холодильник минимум на пару часов, чтобы коржи пропитались.
Торт с киви, бананами и клубникой хорош тем, что не требует особых кондитерских навыков, а результат всегда выглядит эффектно. Правило простое: не торопиться с охлаждением коржей и крема, тогда торт получится именно таким, каким мы его помним с детства. И раз уж клубника в начинке — самый капризный ингредиент, семь ошибок с ягодами летом, из-за которых портится урожай смородины, клубники и малины, тоже пригодятся на кухне этим летом.
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