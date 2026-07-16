Вторжение борщевика: как из растения, удобного в быту, он превратился в ядовитого паразита

Сегодня борщевик считают страшным ядовитым сорняком, но, спорим, вы не знали, что раньше он был очень даже полезным и важным растением в быту. Его добавляли в супы, квасили и кормили им домашний скот. И только после Великой Отечественной войны попытка восстановить сельское хозяйство перевернула всё с ног на голову. Life.ru рассказывает, как спаситель превратился в убийцу, почему борщевик так быстро захватил территории России и как побороть его на участке.

Когда борщевик был полезным: его ели, заготавливали на корм и ценили пчеловоды

Полезные виды борщевика раньше употребляли в пищу и использовали как корм для животных. Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

Борщевик — это не одно конкретное растение, а целый род, объединяющий множество видов. И далеко не все из них обладают той дурной славой, которую сегодня заработал борщевик Сосновского. Например, привычным растением для европейской части России был борщевик сибирский. Его молодые побеги и листья употребляли в пищу, добавляли в супы и салаты, а нежные черешки могли солить и мариновать. Кроме того, растение использовали в качестве корма для животных и ценили как медонос.

То есть веками борщевик не воспринимался как ядовитый и злой сорняк. А, напротив, был полезным и весьма любимым растением. Но всё изменилось, когда в сельском хозяйстве решили провести эксперимент с одним из самых крупных и выносливых представителей рода.

Как борщевик Сосновского должен был спасти СССР

Борщевик Сосновского в СССР считали перспективным растением для сельского хозяйства. Фото © Wikipedia / Popadius

После Великой Отечественной войны перед СССР остро стояла задача восстановления сельского хозяйства и укрепления кормовой базы для животноводства. Нужны были растения, способные быстро наращивать огромную зелёную массу, выдерживать суровый климат и при этом не требовать слишком сложного ухода.

Борщевик Сосновского казался идеальным кандидатом. Впервые этот вид был описан в 1944 году, а уже в 1947-м начались его испытания в качестве потенциальной кормовой культуры. Советских аграриев привлекали высокая урожайность растения, содержание протеина, витаминов, микроэлементов и сахаров, благодаря которым зелёная масса хорошо подходила для силосования (заготовки корма для животных на зиму). В северных регионах борщевик мог даже превосходить традиционные кормовые культуры по количеству получаемой зелени.

Был у него и ещё один огромный плюс: однажды созданная плантация могла существовать годами. Не требовалось ежегодно заново засевать поле, вспахивать его и тратить большие деньги на сложную агротехнику. Огромное растение быстро росло, выдерживало холод и давало впечатляющие урожаи. В 1960–1980-е годы разные виды борщевика активно изучали в СССР в рамках программ по развитию новых и нетрадиционных кормовых культур. Учёные даже занимались выведением сортов с пониженным содержанием опасных веществ. Но укротить гиганта так и не удалось.

Как советский эксперимент вышел из-под контроля

Как борщевик Сосновского вышел из-под контроля и начал захватывать территорию России. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Главная проблема борщевика Сосновского состояла в том, что растение совершенно не собиралось оставаться в границах отведённого ему поля. Оно легко дичало, распространялось за пределы сельскохозяйственных угодий и занимало всё новые территории. А условия для размножения в России идеальные. Борщевик начинает расти ранней весной, ещё до появления многих других растений. Его огромные листья закрывают свет более низким травам, а густые заросли постепенно вытесняют местную растительность. Одно крупное растение способно образовать десятки тысяч семян, поэтому всего несколько экземпляров со временем могут превратиться в огромную колонию.

Особенно быстро борщевик Сосновского стал распространяться в начале 1990-х годов, когда многие поля и сельскохозяйственные территории оказались заброшены. Там, где раньше землю регулярно пахали, косили и обрабатывали, сорняк получил неограниченную свободу. С полей он перебирался на обочины, пустыри, берега рек, окраины населённых пунктов и заброшенные участки.

Так бывшая надежда советского сельского хозяйства превратилась в агрессивный инвазивный вид. В 2015 году борщевик Сосновского включили в российский отраслевой классификатор сорных растений, а впоследствии его сорт «Северянин» исключили из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

Почему борщевик Сосновского опасен для человека

Чем опасен борщевик Сосновского и почему его сок вызывает сильные ожоги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Самое коварное свойство борщевика заключается в том, что человек может коснуться растения и первое время вообще ничего не почувствовать. В соке борщевика Сосновского содержатся светочувствительные вещества — фурокумарины. Попав на кожу, они резко повышают её чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Поэтому опасная реакция нередко развивается уже после того, как человек вышел на солнце: появляются покраснение, болезненность и волдыри, повреждения, похожие на ожоги.

Особенно опасно попадание сока в глаза и на слизистые. Роспотребнадзор также предупреждает об опасности пыльцы и аэрозоля из растительного сока при нахождении в густых зарослях. Если сок растения попал на кожу, поражённое место необходимо как можно быстрее тщательно промыть водой с мылом и защитить от солнечного света. При появлении волдырей или серьёзном повреждении кожи следует обратиться за медицинской помощью.

Как избавиться от борщевика Сосновского на участке

Как избавиться от борщевика Сосновского на дачном участке безопасными способами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VE.Studio

Единственного волшебного способа, позволяющего за один день навсегда забыть о борщевике, не существует. Лучше использовать сразу несколько методов: Если растений немного, их можно выкопать. Специалисты Россельхозцентра рекомендуют удалить точку роста под розеткой листьев, перерубив и выкопав верхнюю часть корня на глубине примерно 10–15 сантиметров. Полностью извлекать корневую систему, отдельные части которой могут уходить значительно глубже, необязательно. Необходимо не допускать цветения. Если растений много, их регулярно скашивают — не менее трёх раз за вегетационный период, не позволяя сформировать семена. Просто один раз убрать зелёную массу в начале лета недостаточно, так как новые цветоносы способны появиться снова. На небольшом участке помогает укрытие почвы. Для подавления борщевика могут использоваться светонепроницаемые материалы: например, чёрный спанбонд, плёнка или геотекстиль. Без света растение постепенно истощается, а участок затем можно занять другими культурами или многолетними травами. На сельскохозяйственных территориях применяют вспашку и посев замещающих культур. Борщевику нельзя оставлять свободное пространство. Густой травяной покров затрудняет появление новых всходов. При сильном заражении применяются гербициды. Однако использовать можно только разрешённые препараты и строго по инструкции, учитывая назначение участка и возможное влияние средства на другие растения. Россельхозцентр подчёркивает, что химический метод особенно актуален там, где из почвенного запаса семян ежегодно появляется множество новых всходов.

И самое главное: все работы необходимо проводить в плотной закрытой влагонепроницаемой одежде, резиновых перчатках и сапогах, с защитой глаз и лица. Особенно опасно косить взрослый борщевик в солнечную погоду, когда капли сока могут попасть на открытые участки тела.

Борщевик Сосновского — наглядный пример того, как перспективная сельскохозяйственная культура может превратиться в опасного захватчика. И пока с ним приходится вести настоящую войну, другие растения на даче способны только радовать. Например, смородина: Life.ru собрал 5 необычных рецептов из этой любимой ягоды — от нежного курда и домашнего мороженого до пикантного салата с сыром.