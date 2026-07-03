Огурцы желтеют: Агроном назвал главные причины и объяснил, как сохранить урожай

Пожелтение огурцов — не всегда повод для паники, но игнорировать такой сигнал растения не стоит. Причин может быть сразу несколько, и каждая требует своего подхода, рассказал Life.ru фермер и агроном Владимир Викулов.

По словам специалиста, чаще всего желтеют именно нижние листья. Обычно это связано с дефицитом азота.

Пожелтение огурцов — это всегда сигнал, но причин тут может быть сразу несколько, и важно не перепутать. Самое частое и простое — это когда желтеют именно нижние листья. Как правило, дело в недостатке азота: растение перераспределяет все свои запасы в молодые точки роста, а старые нижние листья обделяет, они и начинают желтеть. Здесь достаточно просто подкормить. Владимир Викулов Агроном

Ещё одна распространённая причина — слишком густые посадки, особенно если речь идёт о мощных партенокарпических гибридах.

«Весной, когда рассада маленькая, очень хочется посадить её почаще, кажется, так будет лучше, но на деле кусты быстро разрастаются, сами себе создают тень, и опять же страдают нижние листья. Тут выбор невелик: либо прореживать, либо мириться и компенсировать подкормками, если падение урожайности не критично», — отметил Викулов.

Также причиной пожелтения могут стать вредители и болезни. В теплицах растения нередко поражает паутинный клещ. Сначала листья светлеют, затем покрываются паутинкой, темнеют и отмирают. Обнаружить вредителя непросто — он очень мелкий и обычно скрывается на нижней стороне листа. В этом случае подкормки уже не помогут — понадобятся специальные препараты-акарициды. Если же растение поражено грибными заболеваниями, необходимо применять фунгициды.

Отдельно эксперт рассказал о пожелтении самих плодов.

«Тут обычно два варианта. Первый — огурец недоразвитый, крючковатый, светлоокрашенный, это говорит о том, что во время завязи условия были тяжёлыми, но опасности такие плоды не несут. Второй вариант — он просто перезрел, вы его не увидели вовремя или хотели подержать подольше, чтобы вырос побольше, а он дорос, начал созревать, семена набирать, и от этого тоже светлеет и желтеет. Ни то, ни другое вредным не назовёшь, но есть это уже невкусно — мякоть становится грубой и жёсткой», — пояснил агроном.

Викулов посоветовал такие плоды своевременно снимать и выбрасывать. Это позволит растению не тратить силы на перезревшие огурцы и быстрее формировать новые зеленцы.

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