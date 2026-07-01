Что посадить в июле 2026: Полный гид по второму урожаю зелени и овощей Оглавление Что посадить в июле 2026: полный гид по второму урожаю зелени и овощей Почему июль — время второго урожая Что посеять в июле — зеленные культуры Укроп Петрушка Салаты Шпинат Рукола Кинза (кориандр) Базилик Зелёный лук Что посадить в июле — овощи и корнеплоды Пекинская капуста Ранние огурцы Кабачки и патиссоны Морковь Свёкла Лук на перо Подготовка грядок для июльских посевов Уход за посевами в жару Когда сажать — сверяемся с лунным календарём и погодой Ответы на частые вопросы Заключение Что можно сажать в июле на даче: список зелени и овощей для повторных посевов. Как получить второй урожай огурцов, кабачков, моркови. Советы по уходу в жару, подготовка грядок, лучшие сорта. 1 июля, 10:43 Полный гид по посеву на даче в июле 2026 года. Обложка © ChatGPT

Что посадить в июле 2026: полный гид по второму урожаю зелени и овощей

В июле активная работа в огороде продолжается. После сбора ранних культур грядки пустуют, и это отличное время для второй волны урожая. Рассказываем, что можно посеять и посадить в середине лета, какие сорта выбрать и как ухаживать за посадками в жару, чтобы получить витамины к осени.

Почему июль — время второго урожая

После уборки редиса, раннего салата, первого картофеля и зелёного горошка грядки освобождаются — и это настоящий подарок для огородника. Длинный световой день и прогретая почва создают идеальные условия для быстрого прорастания семян. Большинство зеленных культур наращивает зелёную массу за 3–5 недель, а значит, урожай будет уже в конце августа – начале сентября. Не нужно ждать следующего года: июльские посадки — это практично, просто и очень вкусно.

Что посеять в июле — зеленные культуры

Зелень — самый благодарный выбор для июльских посевов. Срок вегетации у большинства культур не превышает 30–45 дней, семена стоят недорого, а результат вас порадует уже в конце лета.

Укроп

Укроп сеют прямо в грунт с начала по конец июля. Семена сажают на глубину 1–2 см, расстояние между рядами — 15–20 см. Перед посевом рекомендуется замочить семена на 24 часа: это ускоряет всхожесть, которая у укропа изначально невысокая из-за эфирных масел. Лучшие сорта для повторного посева: «Грибовский», «Аллигатор», «Букет». Укроп хорошо переносит летнюю жару при регулярном поливе, но притенение в первые дни после появления всходов не помешает.

Петрушка

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Листовую петрушку в июле сеют ради осеннего пучка зелени — к сентябрю она даст хорошую розетку. Глубина посева — 1–1,5 см, расстояние в ряду — 5–7 см, между рядами — 15–20 см. Семена растут медленно — 2–3 недели. Чтобы ускорить всхожесть, замочите их в тёплой воде на 48 часов, меняя воду каждые 12 часов. Хорошие сорта: «Бисер», «Итальянский гигант», «Кудрявая».

Салаты

Листовые салаты — рекордсмены по скорости: урожай можно снять уже через 20–25 дней после появления всходов. В июле их сеют в 2–3 приёма с интервалом 7–10 дней, чтобы получать свежую зелень непрерывно. Глубина посева — 0,5–1 см, расстояние между растениями — 10–15 см. В жару салаты склонны к стрелкованию, поэтому выбирайте жаростойкие сорта: «Лолло росса», «Дубачек», «Кучерявец одесский», «Афицион». Грядку с салатом обязательно притените в полдень.

Шпинат

Шпинат в июле лучше сеять в первой половине месяца — до 15–20 июля. При долгом световом дне он быстро уходит в стрелку, поэтому ищите позднеспелые сорта: «Виктория», «Матадор», «Крепыш». Сеют рядами на глубину 2–3 см, расстояние между рядами — 20 см. Шпинат любит влагу: в жару поливайте каждые 1–2 дня.

Рукола

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Рукола — самая неприхотливая культура для июльских посевов. Всходит через 5–7 дней, готова к срезке через 20–25 дней. Сеют рядами на глубину 0,5–1 см, расстояние — 5–7 см между растениями. Единственная проблема летом — крестоцветная блошка: накройте посевы спанбондом на первые 7–10 дней. Сорта: «Рокет», «Покер», «Сицилийская».

Кинза (кориандр)

Кинзу сеют в июле в уже прогретую почву — она взойдёт быстро и даст сочную ароматную зелень через 3–4 недели. Глубина заделки — 1,5–2 см, расстояние между рядами — 15 см. Важно: кинза не любит загущения, прореживайте всходы до 5 см в ряду. Летом она меньше стрелкуется, чем весной, что делает июльский посев даже предпочтительнее. Популярные сорта: «Янтарь», «Карибе», «Бородинский».

Базилик

Базилик в июле высаживают рассадой: семена в грунт дадут слишком поздние всходы для средней полосы. Если рассады нет — покупайте готовую в горшочках. Высаживают после угрозы ночных похолоданий (в июле это уже не страшно), на расстоянии 20–25 см. Базилик теплолюбив, но не переносит сквозняков. Сорта: «Генуэзский», «Ароматный», «Красный рубин». При хорошем поливе и тепле даст 2–3 волны зелени до первых заморозков.

Зелёный лук

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Зелёный лук в июле сажают двумя способами: севком или чернушкой. Севок даёт урожай быстрее — зелёное перо появится через 2–3 недели. Луковицы заглубляют на 3–4 см, расстояние — 5–7 см. Чернушку сеют рядками на глубину 1–2 см — перо получите через 25–30 дней. Лучшие сорта для зелени: «Штутгартер ризен» (севок), «Батун», «Слизун» (менее требователен к поливу).

Что посадить в июле — овощи и корнеплоды

Июльские посадки овощей требуют чуть больше внимания, чем зелень, но результат стоит того: к сентябрю у вас будут свежие огурцы, кабачки, морковь и свёкла прямо с грядки.

Пекинская капуста

Пекинская капуста — идеальная культура для июля. Весной она быстро уходит в стрелку из-за короткого светового дня, зато при посеве в июле формирует плотный кочан или розетку. Сеют семенами на глубину 1–1,5 см, схема посадки — 30×40 см. Срок созревания — 45–60 дней. Сорта: «Ча-ча», «Оранжевый мандарин», «Билко», «Алёнушка». Главная угроза — крестоцветная блошка: укрывайте посевы спанбондом.

Ранние огурцы

Огурцы в июле сеют только очень ранними сортами с периодом вегетации до 40–45 дней. Высевают прямо в грунт на глубину 2–3 см, схема — 30×50 см. При посеве в первой декаде июля урожай получите в конце августа. Лучшие сорта для июльского посева: «Апрельский F1», «Кураж F1», «Герман F1», «Родничок», «Вязниковский». Огурцы любят тепло и влагу — мульчируйте почву под ними соломой или скошенной травой, чтобы удержать влагу и защитить корни от перегрева.

Кабачки и патиссоны

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Кабачки в июле лучше высаживать рассадой 20–25-дневного возраста: это сэкономит 3 недели и гарантирует урожай до заморозков. Если рассады нет, сеют семенами в первой декаде июля. Схема посадки — 60×60 см, глубина — 3–5 см. Выбирайте скороспелые сорта с вегетацией 50–55 дней: «Цукеша», «Арал F1», «Аэронавт», «Белоплодные». Патиссоны высаживают аналогично; сорта «НЛО белый» и «Чебурашка» созревают за 50–60 дней.

Морковь

Морковь для осеннего потребления и зимнего хранения сеют в июле только скороспелыми и среднеранними сортами — желательно до 5–10 июля, пока почва не пересохла. Семена заделывают на глубину 1–2 см, расстояние между рядами — 15–20 см. После посева обязательно прикройте грядку спанбондом или мешковиной: это удержит влагу и ускорит прорастание. Хорошие сорта: «Нантская-4», «Каротель парижская», «Тушон», «Шантане-2461». Через 80–90 дней получите сочную осеннюю морковь.

Свёкла

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Свёклу в июле сеют до 10–15-го числа, выбирая раннеспелые сорта с периодом вегетации 80–90 дней. Семена заделывают на 2–3 см, расстояние в ряду после прореживания — 8–10 см, между рядами — 20 см. Свёкла хорошо переносит летний посев: прорастает быстро, а осенняя прохлада идёт ей только на пользу. Лучшие сорта: «Бордо-237», «Детройт», «Красный шар», «Пабло F1». До заморозков свёкла успеет набрать диаметр 6–8 см.

Лук на перо

Лучок на перо в июле высаживают для получения витаминной зелени к сентябрю. Используют мелкий севок диаметром 1–1,5 см или специальные многоярусные сорта: «Батун», «Шнитт-лук», «Слизун». Луковицы заглубляют на 3–4 см, расстояние — 5–7 см. Полив регулярный, но без застоя воды. При хорошем уходе за 4 недели перо вырастает до 20–25 см.

Подготовка грядок для июльских посевов

Перед повторными посадками важно правильно подготовить почву — иначе все усилия пойдут насмарку. Первым делом уберите растительные остатки предыдущих культур: ботву, корни, сорняки. Выносите их за пределы огорода или закладывайте в компост — не оставляйте прямо на грядке, иначе создадите питомник для болезней и вредителей.

Почву прорыхлите на глубину 10–15 см, при необходимости перекопайте. Внесите быстродействующие удобрения: на квадратный метр достаточно 10–15 г суперфосфата, 10 г сульфата калия и ведра перегноя или компоста. Свежий навоз в июле не используйте: он обожжёт молодые корни. Если почва кислая, добавьте 100–150 г доломитовой муки. Как подготовить почву и чем подкормить посадки — в нашем гиде по удобрениям.

Для дополнительного обеззараживания пролейте грядку горячим (70 °С) раствором марганцовки (1–2 г на 10 л воды) или препаратом «Фитоспорин». Это особенно важно, если предшественник болел корневой гнилью или килой. После обработки дайте грядке отдохнуть 2–3 дня до посева. Не хватает места? Сделайте вертикальную грядку для зелени — это удобно и эффективно.

Уход за посевами в жару

Главная задача в июле — защитить молодые всходы от двух главных врагов: пересыхания и перегрева. Поливайте посевы утром (до 9:00) или вечером (после 19:00) — полив в полдень не только бесполезен, но и опасен: капли воды работают как линзы и вызывают ожоги листьев. Норма полива для зелени — 5–7 л на квадратный метр, для огурцов и кабачков — 10–15 л. При возможности организуйте капельный полив: он подаёт воду прямо к корням, экономит расход и снижает испарение.

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Мульчирование — ваш лучший помощник в жаркое лето. Слой соломы, скошенной травы или торфа толщиной 5–7 см под растениями удерживает влагу в 2–3 раза дольше, защищает корни от перегрева и подавляет сорняки. Мульчируйте сразу после полива, когда почва насыщена влагой.

Для притенения только что посеянных и взошедших культур используйте спанбонд плотностью 17–30 г на квадратный метр. Натяните его на дуги или набросьте прямо на грядку — он пропускает воздух и рассеивает свет, не создавая «парникового эффекта». Снимать притенение можно через 7–10 дней, когда рассада или всходы адаптируются.

В июле активизируются тля и крестоцветная блошка. Против блошки помогает укрытие спанбондом и опудривание табачной пылью или золой. От тли опрыскивайте мыльным раствором (1 ст. л. жидкого мыла на 1 л воды) или препаратом «Фитоверм». Осматривайте посевы ежедневно: раннее обнаружение проблемы — залог быстрого решения.

Когда сажать — сверяемся с лунным календарём и погодой

Лунный календарь — удобный ориентир для планирования посадок, хотя и не заменяет здравого смысла и агротехники. В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом: убывающая Луна — с 1 по 14 июля, новолуние — 14 июля, растущая Луна — с 15 по 29 июля, полнолуние — 29 июля.

По данным лунного календаря, благоприятные дни для посева зелени, огурцов, кабачков, капусты и лука в июле 2026 — с 15 по 25 июля. Для посева моркови, свёклы и корнеплодов лучше использовать первую декаду: с 1 по 10 июля и 30–31 июля. Неблагоприятные дни — 14 и 29 июля (новолуние и полнолуние), а также периоды с 11 по 13 и с 26 по 28 июля.

Важно совмещать лунный календарь с реальным прогнозом погоды. Выберите лучший день для посадок по лунному календарю — читайте здесь. И обязательно сверьтесь с прогнозом погоды на июль, чтобы уберечь всходы от жары. Если по прогнозу ожидается несколько дней с температурой выше 35 °С, отложите посев на 2–3 дня — в сильный зной семена «запекаются» в верхнем слое почвы и теряют всхожесть.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сажать в июле томаты и перцы?

Нет, в большинстве регионов России это уже не имеет смысла. Томатам нужно не менее 90–100 дней до плодоношения, перцам — ещё больше. Даже при идеальном уходе они не успеют вызреть до заморозков. Исключение — юг страны (Краснодарский край, Ростовская область), где вегетационный период позволяет посадку раннеспелых сортов до 10–15 июля.

Какие сорта огурцов лучше всего подходят для июльского посева?

Выбирайте партенокарпические (не требующие опыления) гибриды с периодом вегетации 38–42 дня: подойдут сорта «Кураж F1», «Герман F1», «Апрельский F1», «Матрица F1». Они дают стабильный урожай даже при снижении температуры в конце августа.

Нужно ли замачивать семена перед июльским посевом?

Зелень (укроп, кинза, петрушка) — однозначно да, 24–48 часов в тёплой воде. Морковь и свёклу — желательно. Огурцы и кабачки в жаркую погоду прорастают и без замачивания, но если почва успела прогреться выше 25 °С, замачивание на 4–6 часов ускорит прорастание и повысит равномерность всходов.

Как часто поливать посадки в жару?

Молодые всходы зелени поливайте ежедневно небольшими порциями (3–4 л на квадратный метр). Взрослые растения — раз в 2 дня обильно (7–10 л на квадратный метр). Огурцы и кабачки в жару требуют полива каждый день. Проверяйте влажность почвы пальцем: на глубине 3–4 см она должна быть слегка влажной.

Что делать, если всходы выгорели?

Если всходы зелени «полегли» от жары, не паникуйте. Обильно полейте грядку прохладной водой ранним утром, накройте спанбондом и воздержитесь от подкормок на 3–5 дней. Если растения не восстановились в течение 48 часов — пересейте: при июльских температурах новые всходы появятся уже через 5–7 дней.

Заключение

Июль — это не конец огородного сезона, а его новый виток. Пустая грядка после первого урожая — это не потеря, а возможность: ещё 8–10 недель тепла, чтобы вырастить свежую зелень, хрустящие огурцы, сочные кабачки и сладкую морковь к осеннему столу. Не бойтесь экспериментировать: попробуйте сразу несколько культур, сделайте конвейерные посевы зелени с интервалом в неделю — и ваш огород будет радовать вас свежими витаминами вплоть до октября.

Авторы Анна Розанова