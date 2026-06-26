«Рукола и базилик вместо картошки»: Как зумеры осваивают балконные грядки

Зумеры всё чаще превращают балконы в мини-огороды, но вместо картошки и огуречных грядок выбирают более компактный формат — зелень, салаты и пряные травы. В соцсетях всё активнее обсуждают домашний базилик, руколу, укроп и первые всходы в ящиках на подоконниках.

Главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов рассказал, что в домашних условиях можно выращивать лук, салат, укроп, петрушку, базилик, розмарин и другую зелень. При хорошем освещении подойдут также низкорослые томаты, карликовые огурцы, перец и баклажаны компактных сортов.

Он посоветовал новичкам не усложнять старт и начинать с тех культур, которые они действительно хотят есть. Среди самых удобных вариантов выделяют руколу: она быстро всходит, неприхотлива и не требует сложного ухода. Урожайность на балконе зависит от освещённости: нижние этажи могут страдать от тени домов и деревьев, поэтому нужны фитолампы.

«По большому счёту, при использовании фитолампы, этажность перестаёт влиять на урожайность. Потому что основная энергия идёт от лампы, а не через окно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее аналитики по заказу Life.ru провели исследование, чтобы узнать, как россияне разных поколений относятся к тренду на садоводство. Оказалось, что зумеры обошли миллениалов в тяге к грядкам.