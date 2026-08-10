Лежать и смотреть в окно бывает полезно: Россиянам объяснили, как правильно лениться

Периоды ничегонеделания помогают нервной системе восстановиться и защищают человека от эмоционального и физического переутомления. Но настоящий отдых не стоит заменять бесконечным скроллингом соцсетей. Об этом «Абзацу» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Постоянно оставаться продуктивным невозможно: работа, учёба, бытовые дела, сообщения и новости требуют внимания и расходуют ресурсы. Поэтому специалист советует регулярно оставлять время, когда не нужно выполнять никаких задач.

Можно просто полежать, бесцельно прогуляться, послушать музыку, посмотреть в окно, спокойно выпить кофе или поиграть с собакой. Главный критерий — после такой паузы должно появиться ощущение восстановления, а не ещё большей усталости.

При этом даже в состоянии покоя мозг продолжает обрабатывать накопившуюся информацию и связывать идеи. Именно поэтому решение проблемы порой приходит тогда, когда человек перестаёт активно над ней думать.

«Правильно лениться — это иногда действительно ничего от себя не требовать», — отметила Денисова-Мельникова. По её словам, превращать отдых в очередную обязательную задачу тоже не стоит.

Скроллинг коротких видео и соцсетей психолог к полноценной паузе не относит. В этот момент мозг продолжает получать большой объём новой информации, поэтому переключиться и восстановиться ему сложнее.

Единой нормы «полезной лени» нет. Эксперт советует находить хотя бы небольшие периоды спокойного отдыха каждый день и ориентироваться прежде всего на собственное состояние.

Кстати, Life.ru совсем недавно разбирался, чем полезное безделье отличается от усталости, выгорания и псевдоотдыха в телефоне. Эксперты отмечали, что короткие периоды ничегонеделания могут помогать восстановлению, тогда как постоянный поток контента в смартфоне способен мешать мозгу полноценно переключиться.