«Рубят топором по нервам»: Почему после ретритов люди попадают к психиатрам

В России отмечают опасную тенденцию: после ретритов люди массово обращаются к психиатрам. Психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru объяснила, почему так происходит. По её словам, современный горожанин приезжает на ретрит с нервной системой, перегруженной кортизолом, дофаминовой зависимостью от соцсетей и хроническим подавлением эмоций. Его психика напоминает перетянутую струну.

В таких условиях различные практики — голодание, шаманские бубны, холотропное дыхание, многочасовые медитации без сна и психоделические чаи — могут быть опасными. Эксперт считает, что так называемые «гуру» вместо того, чтобы мягко ослабить натяжение, рубят топором по этой тонкой струне. Миллер призвала внимательнее выбирать духовные практики и не доверять непроверенным наставникам.

А ранее Life.ru писал, что на Бали набирает популярность «альфа-ретрит» без женщин и алкоголя. Создатели программы заявляют, что их цель — предоставить мужчинам пространство без отвлекающих факторов для личностного роста и общения с единомышленниками.