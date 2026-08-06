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6 августа, 14:57

«Рубят топором по нервам»: Почему после ретритов люди попадают к психиатрам

Психолог Миллер: После ретритов люди массово обращаются к психиатрам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

В России отмечают опасную тенденцию: после ретритов люди массово обращаются к психиатрам. Психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru объяснила, почему так происходит. По её словам, современный горожанин приезжает на ретрит с нервной системой, перегруженной кортизолом, дофаминовой зависимостью от соцсетей и хроническим подавлением эмоций. Его психика напоминает перетянутую струну.

В таких условиях различные практики — голодание, шаманские бубны, холотропное дыхание, многочасовые медитации без сна и психоделические чаи — могут быть опасными. Эксперт считает, что так называемые «гуру» вместо того, чтобы мягко ослабить натяжение, рубят топором по этой тонкой струне. Миллер призвала внимательнее выбирать духовные практики и не доверять непроверенным наставникам.

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А ранее Life.ru писал, что на Бали набирает популярность «альфа-ретрит» без женщин и алкоголя. Создатели программы заявляют, что их цель — предоставить мужчинам пространство без отвлекающих факторов для личностного роста и общения с единомышленниками.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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