Решил побыть в одиночестве и пропал: Пенсионера из Якутии ищут в глухой тайге
Baza: В Якутии пропал 76-летний пенсионер, уехавший на ретрит в тайгу
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В Якутии почти два месяца не могут найти 76-летнего мужчину, который отправился на уединённый ретрит в тайгу.
Пенсионер по имени Василий решил уединиться в местности Джабатма на берегу реки Юдома. Это место находится примерно в 300 километрах от ближайшего посёлка. Ни связи, ни дорог там нет, рассказал Telegram-канал Baza.
По данным канала, мужчина уехал ещё 3 июня. Проходили недели, а он всё не появлялся.
«Близкие забеспокоились, что Василий настолько затянул с одиночеством, и обратились к поисковикам, а те, в свою очередь, — к полицейским», — говорится в сообщении. Сейчас спасатели прочёсывают тайгу в поисках пожилого человека.
Ранее в Пермском крае живым нашли 70-летнего грибника, который четыре дня блуждал по лесу. Пенсионер ушёл за грибами и не смог выбраться из-за проблем со здоровьем. На его поиски вышли местные жители, спасатели и полицейские, они обследовали территорию с громкоговорителями и проблесковыми маячками. В итоге мужчину обнаружили у водоёма недалеко от деревни.
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