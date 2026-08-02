Решил побыть в одиночестве и пропал: Пенсионера из Якутии ищут в глухой тайге

В Якутии почти два месяца не могут найти 76-летнего мужчину, который отправился на уединённый ретрит в тайгу.

Пенсионер по имени Василий решил уединиться в местности Джабатма на берегу реки Юдома. Это место находится примерно в 300 километрах от ближайшего посёлка. Ни связи, ни дорог там нет, рассказал Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина уехал ещё 3 июня. Проходили недели, а он всё не появлялся.

«Близкие забеспокоились, что Василий настолько затянул с одиночеством, и обратились к поисковикам, а те, в свою очередь, — к полицейским», — говорится в сообщении. Сейчас спасатели прочёсывают тайгу в поисках пожилого человека.

Ранее в Пермском крае живым нашли 70-летнего грибника, который четыре дня блуждал по лесу. Пенсионер ушёл за грибами и не смог выбраться из-за проблем со здоровьем. На его поиски вышли местные жители, спасатели и полицейские, они обследовали территорию с громкоговорителями и проблесковыми маячками. В итоге мужчину обнаружили у водоёма недалеко от деревни.