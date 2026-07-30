В Якутии нашли тела двух мужчин, утонувших при опрокидывании лодки

Тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания лодки, нашли на реке Амга. Поиски проходили около села Харбалах в Таттинском улусе Якутии, сообщила Служба спасения республики. Сигнал о происшествии поступил вечером 29 июля. Таттинский поисково-спасательный отряд в тот же день выехал к месту исчезновения людей.

«Тело первого мужчины обнаружено на дне реки на глубине около 2 метров, рядом была опрокинутая лодка. Второго погибшего спустя полчаса случайно обнаружили очевидцы — его тело находилось в 2 км от места происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, трое мужчин возвращались с сенокоса в состоянии алкогольного опьянения. Лодка перевернулась, но один из них смог самостоятельно добраться до берега. Погибшие приехали на сезонные работы из Намского и Среднеколымского районов. В Таттинском улусе они заготавливали сено и строили коровник.

Ранее на Чукотке нашли живыми четверых человек, пропавших на моторной лодке. Судно обнаружили 28 июля в 19:50 по местному времени у Американской косы, в 85 км от Анадыря. У лодки сломался основной двигатель. Люди разбили лагерь на берегу и ждали помощи, поскольку у них не было спутникового телефона и других средств связи. Вертолёт Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря двух женщин и мужчину. Медицинская помощь им не понадобилась. Владелец судна остался на месте, чтобы отремонтировать двигатель. После улучшения погоды он планировал самостоятельно вернуться в Анадырь.